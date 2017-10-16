В Приморье продолжают тушить леса

Три лесных пожара на площади в 134 гектара потушили за прошедшие сутки

Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

На сегодняшний день борьба с пожарами ведется на площади почти 2,5 тысячи гектаров в Кавалеровском, Ольгинском, Партизанском, Ханкайском районах и Дальнегорском городском округе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. Практически все очаги огня локализованы, в их тушении принимают участие около 170 человек, задействовано 40 единиц техники. Пожары ликвидированы в Кировском, Партизанском и Тернейском районах, тушение ещё 17 возгораний продолжается. Однако специалисты сообщают, что в Приморье снова установилась сухая и ветреная погода, из-за чего в лесах возросла пожароопасность и появились новые возгорания.

В течение суток в крае пожарные подразделения 27 раз выезжали на палы сухой травы, возникло восемь новых пожаров, большинство из которых оперативно ликвидированы.

Напомним, с 12 октября в Приморь действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено пребывание граждан в лесах, разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципальных образований.

С начала года оштрафовано уже 838 человек, в том числе 74 должностных и семь юридических лиц. Сумма штрафов составила почти 1,5 миллиона рублей. Кроме этого, в этом году возбуждено 16 уголовных дел по фактам уничтожения или повреждения лесных насаждений.