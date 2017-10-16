Один человек погиб в результате пьяного ДТП за минувшую неделю

Пренебрежения ПДД несет печальные последствия

Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

Госавтоинспекция продолжает проводить мероприятия по выявлению и привлечению к ответственности водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Так, с начала года полицейские привлекли к административной ответственности 5545 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 4919 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. 696 правонарушителей управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Эти водители привлечены к уголовной ответственности.

За прошедшую неделю сотрудники ГИБДД Приморья выявили и привлекли к административной ответственности 314 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. ДТП с участием нетрезвых водителей зарегистрированы в Артемовском, Уссурийском и Арсеньевском городских округах. В результате автоаварий 1 человек погиб, 8 – получили травмы различной степени тяжести.

На прошлой неделе, 10 октября, на 659 км автодороги «Хабаровск - Владивосток» произошло ДТП, в результате которого скончался пешеход. Наезд на мужчину совершил нетрезвый водитель легкового автомобиля.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.

Полиция предлагает всем участникам дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в органы внутренних дел о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции предпримут все необходимые меры реагирования на сообщения о таких водителях, севших за руль в состоянии опьянения.