Неприятный сюрприз приготовила погода жителям Приморья

В середине рабочей недели в крае вновь похолодает

Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 16 октября, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примгидромет. В крае переменная облачность, местами небольшие осадки. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха от +3 до +15°C.

В ночь на вторник через Приморье пройдет холодный атмосферный фронт. На севере края пройдут небольшие осадки. В южной половине осадков не ожидается. На край начнет поступать холодная воздушная масса. Температура ночью составит+2...-3°С, в горных районах до -11°C, на южном побережье +1...+6°C. Дневная температура будет в пределах +8...+13°С, на северо-востоке 0...+5°C.

В среду, 18 октября, погоду будет определять гребень антициклона. В Приморье ожидается погода без осадков. Похолодание продолжится: ночью температура понизится до -3...-8°С, в горных районах до -15°C, на южном побережье +3...-2°C. Фон дневных температур составит +7...+12°С, на северо-востоке 0...+5°C.

Во второй половине недели направление воздушных потоков с северо-западных поменяется на западное, юго-западное. На юг Дальнего Востока станет поступать более тёплая воздушная масса, и температурный фон повысится на 4–6 градусов. В четверг, 19 октября, в крае пройдут небольшие, местами умеренные осадки.

Во Владивостоке сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +11…+13°С.

В ближайшие два дня в краевом центре сохранится погода с переменной облачностью и без осадков. Ветер умеренный до сильного. В ночь на среду похолодает до 0…+2°С. Фон дневных температур составит +7…+10°С.

В четверг во Владивостоке возможен небольшой дождь. Ночью потеплеет до +6…+8°С, днем до +12…+14°С.