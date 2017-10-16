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Общество

Во Владивостоке стали известны победители конкурса «Доступная среда»

Церемония награждения победителей и призёров конкурса состоится уже на следующей неделе
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

В приморской столице подвели итоги общегородского смотра-конкурса «Доступная среда», сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Управляющие компании и ТСЖ, которые уделили внимание маломобильным гражданам и сделавшие свои дома и дворы доступными, получат ценные подарки.

«Смотр-конкурс двориков в приморской столице проводился третий год подряд в рамках реализации программы «Доступная среда», – подчеркнула Ирина Самусенко, заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации города Владивостока. – В конкурсе традиционно приняли участие управляющие компании и ТСЖ, которые позаботились о создании комфортных условий для всех категорий граждан как в самим многоквартирных домах, так и на придомовых территориях».

Так, к примеру, в доме № 8 на улице Кутузова и доме № 13 на улице Нейбута не только благоустроили придомовую территорию, но и даже установили пандусы в подъездах, где проживают маломобильные граждане.

По итогам конкурсной комиссии, в состав которой вошли представители администрации города и обществ инвалидов города, лучшим был назван дом № 13 на улице Нейбута (ООО «УК 71-го микрорайона»). ТСЖ «Дворик» с домом на улице Кутузова, 8 завоевал второе место, третьим стал дом на улице Толстого, 30 (ТСЖ «Толстого, 30»).

Напомним, что победитель конкурса получит в качестве награды спортивно-игровой комплекс, серебряного призёра ждёт игровой качельный комплекс с горкой, а бронзового призёра – парковый диван.

Как рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города, церемония награждения победителей и призёров конкурса состоится уже на следующей неделе. О времени и месте проведения мероприятия будет сообщено дополнительно.

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