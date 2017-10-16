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Общество

«Досмотр с пристрастием»: Туристов из Китая держат на русской границе по 15 часов

Пункт пропуска “Пограничный” превратился во временную тюрьму
Фото: Егор Летов, РИА VladNews Фото: Егор Летов, РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

Приморцев, которые возвращаются из Китая, по 15 часов задерживают на автомобильном пункте пропуска «Пограничный». Корреспондент РИА VladNews оказался в числе таких туристов.

Утром группа выехала с автовокзала китайского города Суйфэньхэ в сторону руско-китайской границы. В 12 часов дня туристы прибыли на контрольно-пропускной пункт Китая. Уже через час китайские пограничники готовы были принять туристов. Люди с сумками начали проходить паспортный контроль. После прохождения контроля туристы скопились на выходе, чтобы сесть в автобус и поехать к КПП "Пограничный". Однако туристов никто не спешил выпускать к автобусам, так как на русской границе, по словам китайских таможенников, скопилась огромная очередь из 9 транспортных средств. После почти 4-часового ожидания людей запустили в автобус. Просидев еще 2 часа в автобусе, туристы выдвинулись к "Пограничному”. Однако, проехав 7 километров, автобус снова встал в очередь. После долгого ожидания наконец-то подошла и очередь группы, в котрой находился корреспондент РИА VladNews. Он отметил, что на русской таможне работают два окна из четырех. В среднем время проверки документов составляет 5-7 минут. На вопрос сотруднику паспортного контроля, с чем связаны такие долгие проверки и почему людей мучают по 15 часов, получил ответ: "Посмотрите, сколько помогаек. Они идут и идут каждый день. Мы уже устали от них..." Также сотрудница заявила, что все вопросы нужно задавать начальству. После того, как корреспондент агентства прошел русскую границу, он обратился к старшему начальнику смены КПП "Пограничный". Мужчина в погонах объяснил, что все вопросы нужно задавать через пресс-службу. Также он добавил, что в ситуации виноваты пограничники, которые "открывают калитку” автобусам. Затем корреспондент нашел пограничника, к которому отправил начальник смены. Мужчина объяснил, что КПП работает в штатном режиме, однако в настоящее время резко увеличился поток туристов в связи с началом осеннего сезона. Никаких рейдов и мероприятия на таможне не ведется. За время ожидания корреспондент также пообщался с туристами, водителями автобусов и гидами. Водители рассказали, что такая ситуация происходит на КПП "Пограничный” систематически, в независимости от количества автобусов и туристов. "Бывает быстро пропускают, а бывает вот как сегодня, издевательство. Позавчера я приехал во Владивосток в 4.30 утра, а выехал в 11.20 предыдущего дня", - рассказал шофер Олег.

Гиды в свою очередь прокомментировали ситуацию так: "Cкорее всего компании-перевозчики задерживают оплату за "помогаек”. На таможне все коррумпировано. Не оплатили вовремя, ждите прехода 15 часов". Туристы, которые постоянно ездят в Суйфэньхэ, отметили, что на русской границе часто досматривают сумки и устраивают "допросы с пристрастием”: "Что везете, сколько? А зачем вам столько колготок, носков, трусов?..."

Стоит отметить, что в мае 2017 года китайская сторона завершила строительство и запустила новый контрольно-пропускной пункт, который включает в себя терминал на 24 полосы движения для автобусов и грузовиков, а также огромный зал с восьмью стойками паспортного контроля. При этом на пункте пропуска "Пограничный” работает 2 окна паспортного контроля и две полосы движения для автотранспорта. Стройка с российской стороны, которая была начата в 2013 году, – заморожена. Как поговаривают в кулуарах, выделенные деньги были в большинстве разворованы, а в дальнейшем финансирование и вовсе прекратилось.

P.S. Корреспондент РИА VladNews добрался до Владивостока лишь спустя 19 часов….

Автор фоторепортажа: Егор Летов, РИА "VladNews"

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