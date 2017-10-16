Женщина получила травмы в утреннем ДТП во Владивостоке 14:19, 16 октября Женщина получила травмы в утреннем ДТП во Владивостоке (Эксклюзив)
Пропавшая 11-летняя девочка в Приморье сама вернулась домой 13:43, 16 октября Пропавшая 11-летняя девочка в Приморье сама вернулась домой (Эксклюзив)
Пенсионер пострадал под колесами авто во Владивостоке 13:34, 16 октября Пенсионер пострадал под колесами авто во Владивостоке
Новостная лента
Октябрь, 16 понедельник
16:14
«Досмотр с пристрастием»: Туристов из Китая держат на русской границе по 15 часов Фото и Видео
16:09
Владивосток - лидер по количеству обманутых дольщиков
16:03
Компания «Эвотор» подвела итоги первого года работы в экосистеме Сбербанка
15:57
Во Владивосток прибудет отряд кораблей ВМС Индии
15:45
За пьяную езду накажут еще 76 владивостокских водителей Эксклюзив
15:33
В Приморье частично начат отопительный сезон
15:22
Погода в Приморье сегодня, 16 октября, опасна Фото
15:10
Очередной танцевальный лекторий «We Can Dance» состоялся во Владивостоке Фото
14:59
Великий и ужасный Удо дал прощальный концерт во Владивостоке Фото
14:47
Водитель малолитражки поплатился здоровьем за то, что не уступил Лексусу
14:34
В Приморье десантников забросят в тыл условного противника
14:26
Житель Приморья притворился жертвой наводнения
14:19
Женщина получила травмы в утреннем ДТП во Владивостоке Эксклюзив
14:11
Владивосток за 2000 Видео
14:00
Илья Лагутенко сегодня отмечает свой день рождения Фото
13:47
Что сделал за неделю и.о губернатора Андрей Тарасенко Видео
13:43
Пропавшая 11-летняя девочка в Приморье сама вернулась домой Эксклюзив
13:34
Пенсионер пострадал под колесами авто во Владивостоке
13:16
Иномарка влетела под грузовик на объездной трассе во Владивостоке Фото
13:01
Приморец осужден за нападение на сотрудника полиции
12:49
Интимный бизнес во Владивостоке обернулся судом
12:36
Когда можно сходить во Владивостокский цирк?
12:24
Серьезная авария произошла на острове Русский Фото
12:12
Во Владивостоке на выходных в авариях пострадали 10 человек Эксклюзив
12:00
Пьяный водитель влетел в большегруз в Приморье Фото
11:48
Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов из 50 стран прибыли в Приморье Фото
11:35
Владивостокский Hyatt снимут с продажи в ближайшее время
11:23
В Приморье пропал мужчина
11:12
Три человека пострадали в аварии во Владивостоке Эксклюзив
11:00
Охранник устроил самосуд над воришкой в косметическом магазине во Владивостоке Видео
10:48
За сутки в Приморье потушили 11 пожаров
Какую радиостанцию вы слушаете?

Электронные версии
4216 (155) от 13 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Прорубить дорогу
Лесные пожары – пылающий лес
Архитекторов города приглашают на конкурс проектов жилья будущего
«Индра» приходит в Приморье
Вредным выбросам поставили фильтр
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Во Владивосток прибудет отряд кораблей ВМС Индии

Российско-индийские учения пройдут 20 октября
Фото: ТОФ Фото: ТОФ
Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

Отряд боевых кораблей Военно-морских сил Индии в четверг,19 октября, прибудет во Владивосток на российско-индийские учения «Индра-2017»,- сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.

Торжественная церемония встречи отряда кораблей Военно- морских сил Индии пройдет на 33-м причале Корабельной набережной во Владивостоке, в которой примут участие представители командования ВМФ России, экипажи кораблей - участников учения, рота почетного караула и оркестр штаба Тихоокеанского флота. А церемония открытия учений «Индра-2017» состоится на следующий день, 20 октября.

Всего в маневрах «Индра-2017» примут участие более 900 индийских военных.

В этом году впервые российско-индийские маневры пройдут в межвидовом формате. Вместо проводимых в 2016 году учений «Индра-Неви-2016», «АвиаИндра-2016» и «Индра-2016» будут проведены маневры с участием трех видов Вооруженных сил - с привлечением сил Тихоокеанского флота, а также авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа.

Похожие новости
За пьяную езду накажут еще 76 владивостокских водителей
15:45, 16 октября 2017 За пьяную езду накажут еще 76 владивостокских водителей

Всего за неделю зарегистрировано более 2,2 тысячи нарушений ПДД

В Приморье частично начат отопительный сезон
15:33, 16 октября 2017 В Приморье частично начат отопительный сезон

В 27 муниципалитетах Приморского края сейчас уже подано тепло

Погода в Приморье сегодня, 16 октября, опасна
15:22, 16 октября 2017 Погода в Приморье сегодня, 16 октября, опасна

В крае высокая пожароопасность

Очередной танцевальный лекторий «We Can Dance» состоялся во Владивостоке
15:10, 16 октября 2017 Очередной танцевальный лекторий «We Can Dance» состоялся во Владивостоке

Ребят познакомили с первой частью образовательной танцевальной программы «BASE IS»

В Приморье десантников забросят в тыл условного противника
14:34, 16 октября 2017 В Приморье десантников забросят в тыл условного противника

Учения пройдёт с 19 по 20 октября

Житель Приморья притворился жертвой наводнения
14:26, 16 октября 2017 Житель Приморья притворился жертвой наводнения

И незаконно получил положенные денежные выплаты

Илья Лагутенко сегодня отмечает свой день рождения
14:00, 16 октября 2017 Илья Лагутенко сегодня отмечает свой день рождения

Советский и российский рок-музыкант отмечает 49-летие