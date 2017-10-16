Во Владивосток прибудет отряд кораблей ВМС Индии

Российско-индийские учения пройдут 20 октября

Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

Отряд боевых кораблей Военно-морских сил Индии в четверг,19 октября, прибудет во Владивосток на российско-индийские учения «Индра-2017»,- сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.

Торжественная церемония встречи отряда кораблей Военно- морских сил Индии пройдет на 33-м причале Корабельной набережной во Владивостоке, в которой примут участие представители командования ВМФ России, экипажи кораблей - участников учения, рота почетного караула и оркестр штаба Тихоокеанского флота. А церемония открытия учений «Индра-2017» состоится на следующий день, 20 октября.

Всего в маневрах «Индра-2017» примут участие более 900 индийских военных.

В этом году впервые российско-индийские маневры пройдут в межвидовом формате. Вместо проводимых в 2016 году учений «Индра-Неви-2016», «АвиаИндра-2016» и «Индра-2016» будут проведены маневры с участием трех видов Вооруженных сил - с привлечением сил Тихоокеанского флота, а также авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа.