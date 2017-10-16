В Приморье частично начат отопительный сезон

В 27 муниципалитетах Приморского края сейчас уже подано тепло

Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

На сегодняшний день в 27 муниципалитетах Приморья уже запущено 455 котельных, которые отапливают 807 объектов соцкульбыта и 3652 жилых дома, сообщает РИАВ VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. Всего же в крае к зиме готовы 840 котельных, которые будут отапливать 1690 социально значимых объектов и почти 14 тысяч жилых домов.

В первую очередь, отопление подаётся в больницы, школы, детские сады, затем уже подключается жилой фонд. Кроме этого, в некоторых случаях требуется время для регулировки внутридомовых систем, устранения аварий на теплотрассах, бойлерных и котельных.

«Часто бывают ситуации, когда в одной части дома тепло есть, а в другой батареи холодные. В таких случаях необходимо обращаться в управляющую компанию, ТСЖ для регулировки отопительной системы самого дома», – посоветовала Елена Пархоменко, руководитель департамента по ЖКХ и топливным ресурсам.