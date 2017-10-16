Иномарка влетела под грузовик на объездной трассе во Владивостоке

В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются

Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 16 октября, во Владивостоке произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на vlcrime.ru.

Транспортное происшествие произошло на объездной трассе Седанка-Патрокл.

Водитель Mitsubishi Fuso двигался со стороны Снеговой пади в направлении бухты Патрокл. Не доезжая нескольких километров до съезда на микрорайон, у грузовика разорвало переднее левое колесо. Рулевой удержал свой автомобиль на проезжей части. Мужчина вышел из машины, чтобы поставить знак аварийной остановки.

В том же направлении ехал автомобиль HondaAccord, на мокрой дороге водитель седана не успел остановиться, в результате чего совершил столкновение с леерным ограждением, после чего залетел под кузов Fuso.

В результате ДТП пострадал пассажир легковушки. На место происшествия незамедлительно прибыла бригада медиков.

В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.