Иномарка влетела под грузовик на объездной трассе во Владивостоке

Сегодня, 16 октября, во Владивостоке произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на vlcrime.ru.
Транспортное происшествие произошло на объездной трассе Седанка-Патрокл.
Водитель Mitsubishi Fuso двигался со стороны Снеговой пади в направлении бухты Патрокл. Не доезжая нескольких километров до съезда на микрорайон, у грузовика разорвало переднее левое колесо. Рулевой удержал свой автомобиль на проезжей части. Мужчина вышел из машины, чтобы поставить знак аварийной остановки.
В том же направлении ехал автомобиль HondaAccord, на мокрой дороге водитель седана не успел остановиться, в результате чего совершил столкновение с леерным ограждением, после чего залетел под кузов Fuso.
В результате ДТП пострадал пассажир легковушки. На место происшествия незамедлительно прибыла бригада медиков.
В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются.
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