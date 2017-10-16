Очередной танцевальный лекторий «We Can Dance» состоялся во Владивостоке

Ребят познакомили с первой частью образовательной танцевальной программы «BASE IS»

Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

Вчера, 15 октября, во Владивостоке состоялся очередной бесплатный танцевальный мастер-класс в формате лектория «We Can Dance», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Участниками мероприятия стали школьники и преподаватели танца из краевой столицы, а также делегация молодых танцоров из Уссурийска. Темой прошедшей встречи стала: «Сольфеджио для танцора, или как грамотно сделать эффектный командный номер».

«Вчера на мастер-классе мы знакомили ребят с первой частью образовательной танцевальной программы «BASE IS». Школьники получили задание по танцу в игровой форме, а после освоения движений учились командной работе. Кроме того, мы даем ребятам базовый курс сольфеджио — минимальные, но важные знания нотной грамоты. Как показала практика, хореографию лучше всего выстраивать по нотам», - рассказал куратор конкурса «Стартинейджер» Максим Будянский.

Отметим, серия бесплатных мастер-классов по технике современного танца и координации «BASE IS» разработана совместно со специалистами управления по делам молодёжи администрации Владивостока.

Очередной танцевальный мастер-класс по программе «BASE IS» пройдет 22 октября с 11:00 до 13:30на базе Краевого дома молодёжи в танцевальной студии «Пластик-А» (проспект 100-летия Владивостока, 103, каб. 237). Тема предстоящей встречи: «База стиля Hip Hop. Ритм, логика и композиция танцевального номера». К участию приглашаются по три представителя от каждой команды, подавшей заявку на участие в конкурсе «Стартинейджер-2017», а также студенты, хореографы и все, кто интересуется танцами. Обязательна предварительная запись по телефону 8-924-235-25-46 (Максим Будянский).

Напомним, танцевальный лекторий «We Can Dance» проходит в рамках предстоящего конкурса танца «Стартинейджер-2017». Организатором конкурса выступает администрация Владивостока. Проект «We Can Dance» получил поддержку у городских властей, а несколько лет назад на городском конкурсе «Молодежная инициатива» организаторы танцевального лектория получили премию от главы краевого центра Игоря Пушкарёва в размере 130 тысяч рублей.