Великий и ужасный Удо дал прощальный концерт во Владивостоке

Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

Легендарная группа Удо Диркшнайдера выступила на площадке Fesco Hall в рамках прощального мирового турне с песнями «Accept», Back To The Roots World Tour 2017.

Словно из магнитофона, в сумасшедшем драйве прозвучали известные не одному поколению рокеров хиты музыканта.

Уже в начале концерта поклонники выстроились в плотную стену. Стоя с поднятыми руками, 50-летние фанаты неистово приветствовали каждую песню знаменитого коллектива. В брутальной атмосфере «тевтонского рока» звучали классические хард-роковые гитарные рифы в сочетании с уникальным голосом вокалиста Удо. «Vladivostok! Are you ready? », - весь концерт восклицал он.

Несмотря на свой возраст мировая легенда в нон-стопе с драйвом в бешеном ритме отыграла почти весь концерт, немного утихая лишь на пару лиричных композиций.

«Сам великий и ужасный! Голос из детства! Гимн поколения, Metal Heart!», - поделились поклонники о событии в социальных сетях.

Около двух часов длилось прощальное шоу. Маэстро Удо успел исполнить практически все хиты своей молодости, такие как «Metal Heart», «Balls to the wall», «Princess of the down», «Restless And Wild» и многие другие