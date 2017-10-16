Илья Лагутенко сегодня отмечает свой день рождения

Советский и российский рок-музыкант отмечает 49-летие

Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

Известный музыкант и певец, лидер группы из Владивостока "Мумий Тролль" Илья Лагутенко сегодня, 16 октября, отмечает свой 49 день рождения, сообщает РИА VladNews. На официальной странице группы в Instagram появилась фотография маленького артиста.

Илья Игоревич родился в Москве. В 1969 году семья переехала во Владивосток — родной город матери, художника-модельера Елены Борисовны Кибиткиной. Илья успешно учился в средней школе № 9 с углублённым изучением китайского языка. Пел в детском хоре, в составе которого много гастролировал по стране. Главными кумирами его юности были такие группы, как Queen, Genesis и Pink Floyd. Свою первую музыкальную группу «Бони Пи» Илья основал в детстве.

Илья окончил Дальневосточный государственный университет, восточный факультет по специальности «Страноведение» (востоковедение и африканистика). Защитил диплом на тему «Развитие приграничной экономики между Россией и Китаем».

В 1983 году организовал рок-группу «Муми Тролль», впоследствии переименованную в «Мумий Тролль». В этом году группа выступила с большим концертом во Владивостоке. С момента записи альбома «Морская» прошло вот уже 20 лет, но он, как и прежде, до сих пор популярен у аудитории разных возрастов. Именно с этого альбома все и началось - страна узнала и полюбила рок-группу из Владивостока. Сам Илья Лагутенко со сцены признался, что тогда, много лет назад, он даже и не думал, что сегодня альбом «Морская» будет отмечать свое 20-летие с таким размахом.

«По всему миру, не побоюсь этого сказать, последнее тысячелетие мы только и делали, что несли этой Галактике привет с берегов Тихого океана от вас всех лично!», - сказал Илья Лагутенко.

Сейчас на счету группы уже более 10 альбомов и более пятидесяти клипов. Несколько поколений поклонников с нетерпением ждут и с восторгом принимают творчество Мумий Тролль.

Мировая рок-звезда, бессменный лидер группы "Мумий Тролль" и Почетный житель Владивостока Илья Лагутенко в эксклюзивном интервью РИА VladNews рассказал о старых и новых работах, отношении к малой родине и собственной коллекции одежды.