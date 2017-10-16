Владивосток за 2000

Попали на деньги

Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

Купюры с достопримечательностями Владивостока и Севастополя официально представили жителям страны. С четверга новые российские купюры номиналом 2000 и 200 рублей официально принимаются к оплате. По традиции на современных банкнотах России изображены виды городов и знаковые объекты. В прошлом году было запущено голосование за достопримечательности, которые попадут на новые банкноты. Победили 2 города – Владивосток и Севастополь — и 4 объекта на территории соответствующих субъектов федерации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.