Женщина пострадала в ДТП во Владивостоке 17:33, 16 октября Женщина пострадала в ДТП во Владивостоке (Эксклюзив)
Неприятный сюрприз приготовила погода жителям Приморья 17:15, 16 октября Неприятный сюрприз приготовила погода жителям Приморья
Женщина получила травмы в утреннем ДТП во Владивостоке 14:19, 16 октября Женщина получила травмы в утреннем ДТП во Владивостоке (Эксклюзив)
Новостная лента
Октябрь, 16 понедельник
17:54
Информационному агентству VladNews - 20 лет!
17:54
«Досмотр с пристрастием»: Туристов из Китая держат на русской границе по 15 часов Фото и Видео
17:52
Сотрудник полиции получал взятку от местного жителя
17:46
Впервые в Приморье пройдет этап чемпионата Японии по дрифту D1 GP
17:33
Женщина пострадала в ДТП во Владивостоке Эксклюзив
17:25
Полицейские задержали мужчину, нанесшего тяжкие телесные повреждения жителю Находки
17:21
Россияне стали пить больше кофе
17:15
Неприятный сюрприз приготовила погода жителям Приморья
17:09
Паромное сообщение между Владивостоком и Северной Кореей возобновлено
16:56
В Приморье продолжают тушить леса
16:55
Заблудившиеся туристы обнаружены в Приморье
16:45
Один человек погиб в результате пьяного ДТП за минувшую неделю
16:27
Украинская леопардесса прибыла в Приморье Фото и Видео
16:21
Северная Корея призвала США прекратить вражду
16:09
Владивосток - лидер по количеству обманутых дольщиков
16:03
Компания «Эвотор» подвела итоги первого года работы в экосистеме Сбербанка
15:57
Во Владивосток прибудет отряд кораблей ВМС Индии
15:45
За пьяную езду накажут еще 76 владивостокских водителей Эксклюзив
15:33
В Приморье частично начат отопительный сезон
15:22
Погода в Приморье сегодня, 16 октября, опасна Фото
15:10
Очередной танцевальный лекторий «We Can Dance» состоялся во Владивостоке Фото
14:59
Великий и ужасный Удо дал прощальный концерт во Владивостоке Фото
14:47
Водитель малолитражки поплатился здоровьем за то, что не уступил Лексусу
14:34
В Приморье десантников забросят в тыл условного противника
14:26
Житель Приморья притворился жертвой наводнения
14:19
Женщина получила травмы в утреннем ДТП во Владивостоке Эксклюзив
14:11
Владивосток за 2000 Видео
14:00
Илья Лагутенко сегодня отмечает свой день рождения Фото
13:47
Что сделал за неделю и.о губернатора Андрей Тарасенко Видео
13:43
Пропавшая 11-летняя девочка в Приморье сама вернулась домой Эксклюзив
13:34
Пенсионер пострадал под колесами авто во Владивостоке
13:16
Иномарка влетела под грузовик на объездной трассе во Владивостоке Фото
Какую радиостанцию вы слушаете?

Электронные версии
4216 (155) от 13 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Прорубить дорогу
Лесные пожары – пылающий лес
Архитекторов города приглашают на конкурс проектов жилья будущего
«Индра» приходит в Приморье
Вредным выбросам поставили фильтр
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

Женщина пострадала в ДТП во Владивостоке

Автомобиль сбил ее во время поворота
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

Женщина 1977 года рождения пострадала в ДТП в 10:45 в районе дома №204 по улице Калинина во Владивостоке. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщили в пресс-службе ГИБДД города. Известно, что автомобиль марки Ниссан Блюберд двигался со стороны улицы Надибаидзе и во время поворота направо сбил потерпевшую. Женщина получила сотрясение головного мозга и была направлена на амбулаторное лечение.

Детали ДТП выясняются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

Похожие новости
Полицейские задержали мужчину, нанесшего тяжкие телесные повреждения жителю Находки
17:25, 16 октября 2017 Полицейские задержали мужчину, нанесшего тяжкие телесные повреждения жителю Находки

По данному факту было возбуждено уголовное дело

В Приморье продолжают тушить леса
16:56, 16 октября 2017 В Приморье продолжают тушить леса

Три лесных пожара на площади в 134 гектара потушили за прошедшие сутки

Один человек погиб в результате пьяного ДТП за минувшую неделю
16:45, 16 октября 2017 Один человек погиб в результате пьяного ДТП за минувшую неделю

Пренебрежения ПДД несет печальные последствия

Водитель малолитражки поплатился здоровьем за то, что не уступил Лексусу
14:47, 16 октября 2017 Водитель малолитражки поплатился здоровьем за то, что не уступил Лексусу

Мужчину госпитализировали с места столкновения автомобилей

Женщина получила травмы в утреннем ДТП во Владивостоке
14:19, 16 октября 2017 Женщина получила травмы в утреннем ДТП во Владивостоке

Пострадавшая госпитализирована в Тысячекоечную больницу

Пенсионер пострадал под колесами авто во Владивостоке
13:34, 16 октября 2017 Пенсионер пострадал под колесами авто во Владивостоке

Виновник ДТП скрылся с места аварии

Иномарка влетела под грузовик на объездной трассе во Владивостоке
13:16, 16 октября 2017 Иномарка влетела под грузовик на объездной трассе во Владивостоке

В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются