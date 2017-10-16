Женщина пострадала в ДТП во Владивостоке

Автомобиль сбил ее во время поворота

Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

Женщина 1977 года рождения пострадала в ДТП в 10:45 в районе дома №204 по улице Калинина во Владивостоке. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщили в пресс-службе ГИБДД города. Известно, что автомобиль марки Ниссан Блюберд двигался со стороны улицы Надибаидзе и во время поворота направо сбил потерпевшую. Женщина получила сотрясение головного мозга и была направлена на амбулаторное лечение.

Детали ДТП выясняются.

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