В Приморье десантников забросят в тыл условного противника

Учения пройдёт с 19 по 20 октября

Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

Около двух тысяч десантников примут участие в учениях Уссурийской бригады ВДВ в Приморье, которые состоятся с 19 по 20 октября. В течение нескольких суток соединению предстоит действовать в тылу условного противника, сообщает РИА VladNews cо ссылкой на информационное агентство «ТАСС».

«По замыслу тактического учения, отдельное соединение ВДВ в течение нескольких суток будет действовать в тылу условного противника и выполнять задачи в условиях активного применения диверсионно-разведывательных групп, средств радиоэлектронной борьбы и высокоточного оружия сил условного врага», - отметили в письме пресс-службы Минобороны РФ.

В пресс-службе также сообщили, что основные силы с боевой техникой будут переброшены самолетами Военно-транспортной авиации Ил-76, им предстоит высаживаться парашютным способом «в непосредственной близости от условного противника». "Перед основным десантом заблаговременно в район предстоящих действий десантируются подразделения специального назначения ВДВ для проведения разведки объектов и огневых точек условного противника.

В учениях принимает участие около 2 тысяч военнослужащих и более 400 единиц боевой и специальной техники ВДВ.