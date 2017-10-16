Что сделал за неделю и.о губернатора Андрей Тарасенко

​С 5 октября у Приморья — новый руководитель

Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

С 5 октября у Приморья — новый руководитель. Как прошла первая рабочая неделя временно исполняющего обязанности главы Приморского края и что об этом назначении думают горожане?

За неделю исполняющий обязанности губернатора Андрей Тарасенко успел немало: освободить от должностей четырех вице-губернаторов, встретиться с главными редакторами краевых СМИ, проинспектировать долгострои, обсудить взаимодействие с депутатами Госдумы и краевого парламента и, главное, — произвести то самое важное — первое — впечатление, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.