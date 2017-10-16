Водитель малолитражки поплатился здоровьем за то, что не уступил Лексусу

Мужчину госпитализировали с места столкновения автомобилей

Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке водитель малолитражки был госпитализирован после того, как его автомобиль Хонда Фит столкнулся с автомобилем марки Лексус в пятницу, 13 октября. У мужчины диагностировали сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, столкновение произошло в 10:30 около дома №59 по улице Всеволода Сибирцева.

По предварительным данным, мужчина 1976 года рождения, находившийся за рулем автомобиля Хонда Фит, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу ехавшему навстречу Лексусу, за рулем которого был мужчина 1992 года рождения. Произошло лобовое столкновение.

Детали ДТП выясняются.

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