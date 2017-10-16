Женщина получила травмы в утреннем ДТП во Владивостоке 14:19, 16 октября Женщина получила травмы в утреннем ДТП во Владивостоке (Эксклюзив)
Илья Лагутенко сегодня отмечает свой день рождения 14:00, 16 октября Илья Лагутенко сегодня отмечает свой день рождения (Фото)
Пропавшая 11-летняя девочка в Приморье сама вернулась домой 13:43, 16 октября Пропавшая 11-летняя девочка в Приморье сама вернулась домой (Эксклюзив)
Новостная лента
Октябрь, 16 понедельник
14:56
«Досмотр с пристрастием»: Туристов из Китая держат на русской границе по 15 часов Фото и Видео
14:47
Водитель малолитражки поплатился здоровьем за то, что не уступил Лексусу
14:34
В Приморье десантников забросят в тыл условного противника
14:26
Житель Приморья притворился жертвой наводнения
14:19
Женщина получила травмы в утреннем ДТП во Владивостоке Эксклюзив
14:11
Владивосток за 2000 Видео
14:00
Илья Лагутенко сегодня отмечает свой день рождения Фото
13:47
Что сделал за неделю и.о губернатора Андрей Тарасенко Видео
13:43
Пропавшая 11-летняя девочка в Приморье сама вернулась домой Эксклюзив
13:34
Пенсионер пострадал под колесами авто во Владивостоке
13:16
Иномарка влетела под грузовик на объездной трассе во Владивостоке Фото
13:01
Приморец осужден за нападение на сотрудника полиции
12:49
Интимный бизнес во Владивостоке обернулся судом
12:36
Когда можно сходить во Владивостокский цирк?
12:24
Серьезная авария произошла на острове Русский Фото
12:12
Во Владивостоке на выходных в авариях пострадали 10 человек Эксклюзив
12:00
Пьяный водитель влетел в большегруз в Приморье Фото
11:48
Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов из 50 стран прибыли в Приморье Фото
11:35
Владивостокский Hyatt снимут с продажи в ближайшее время
11:23
В Приморье пропал мужчина
11:12
Три человека пострадали в аварии во Владивостоке Эксклюзив
11:00
Охранник устроил самосуд над воришкой в косметическом магазине во Владивостоке Видео
10:48
За сутки в Приморье потушили 11 пожаров
10:39
Приморью нужна лаборатория по исследованию качества мёда на уровне международных стандартов Фото
10:37
Стали известны подробности аварии на Лесной во Владивостоке Эксклюзив
10:26
Массовое ДТП произошло во Владивостоке Фото
10:13
Доллар поднимется до 62 рублей
10:01
К середине недели в Приморье потеплеет
09:50
Необычное бракосочетание вызвало бурю эмоций у приморцев Видео
09:39
Во Владивостоке полицейская собака нашла пропавшего малолетнего ребенка
09:26
В Спасске-Дальнем сгорела квартира
Какую радиостанцию вы слушаете?

Электронные версии
4216 (155) от 13 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Прорубить дорогу
Лесные пожары – пылающий лес
Архитекторов города приглашают на конкурс проектов жилья будущего
«Индра» приходит в Приморье
Вредным выбросам поставили фильтр
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

Водитель малолитражки поплатился здоровьем за то, что не уступил Лексусу

Мужчину госпитализировали с места столкновения автомобилей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке водитель малолитражки был госпитализирован после того, как его автомобиль Хонда Фит столкнулся с автомобилем марки Лексус в пятницу, 13 октября. У мужчины диагностировали сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, столкновение произошло в 10:30 около дома №59 по улице Всеволода Сибирцева. 

По предварительным данным, мужчина 1976 года рождения, находившийся за рулем автомобиля Хонда Фит, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу ехавшему навстречу Лексусу, за рулем которого был мужчина 1992 года рождения. Произошло лобовое столкновение.

Детали ДТП выясняются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

Похожие новости
Женщина получила травмы в утреннем ДТП во Владивостоке
14:19, 16 октября 2017 Женщина получила травмы в утреннем ДТП во Владивостоке

Пострадавшая госпитализирована в Тысячекоечную больницу

Пенсионер пострадал под колесами авто во Владивостоке
13:34, 16 октября 2017 Пенсионер пострадал под колесами авто во Владивостоке

Виновник ДТП скрылся с места аварии

Иномарка влетела под грузовик на объездной трассе во Владивостоке
13:16, 16 октября 2017 Иномарка влетела под грузовик на объездной трассе во Владивостоке

В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются

Приморец осужден за нападение на сотрудника полиции
13:01, 16 октября 2017 Приморец осужден за нападение на сотрудника полиции

Мужчина в момент инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения

Интимный бизнес во Владивостоке обернулся судом
12:49, 16 октября 2017 Интимный бизнес во Владивостоке обернулся судом

Преступная деятельность была пресечена в августе 2015 года

Серьезная авария произошла на острове Русский
12:24, 16 октября 2017 Серьезная авария произошла на острове Русский

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Пьяный водитель влетел в большегруз в Приморье
12:00, 16 октября 2017 Пьяный водитель влетел в большегруз в Приморье

В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются