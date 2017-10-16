Приморец осужден за нападение на сотрудника полиции

Мужчина в момент инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения

Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

Житель Находки осужден за нападение на сотрудника полиции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Ранее в июле 2016 года инспекторы патрульно-постовой службы отдела МВД России по городу Находке доставили в травматологическое отделение Находкинской городской больницы ранее судимого местного жителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения.

Установлено, что мужчина агрессивно отреагировал на требование сотрудника ППС прекратить нарушение общественного порядка. Фигурант дела попытался спровоцировать драку и укусил одного из сотрудников ППС. В результате укуса у полицейского зафиксировали телесное повреждение в виде кровоподтека.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание с учетом непогашенной судимости и рецидива преступлений год и восемь месяцев лишения свободы с отбыванием с исправительной колонии строгого режима.