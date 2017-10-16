Женщина получила травмы в утреннем ДТП во Владивостоке

Пострадавшая госпитализирована в Тысячекоечную больницу

Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

41-летняя женщина получила сочетанные травмы в утреннем ДТП во Владивостоке; ее госпитализировали в Тысячекоечную больницу. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщили в пресс-службе ГИБДД города.

Известно, что наезд произошел около 7:40 в районе дома №51"а" по улице Интернациональной. За рулем двигавшегося со стороны улицы Вилкова автомобиля Toyota Prius находилась женщина 1990 года рождения.

Детали ДТП выясняются.

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