Пенсионер пострадал под колесами авто во Владивостоке

Виновник ДТП скрылся с места аварии

Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

69-летний мужчина пострадал под колесами автомобиля во Владивостоке. Водитель скрылся с места аварии. Сейчас марку авто и личность водителя устанавливают правоохранительные органы. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщили в пресс-службе ГИБДД города.

Наезд произошел около 06:30 в районе дома №13 по улице Адмирала Юмашева. Известно, что автомобиль двигался со стороны Баляева в сторону Нейбута. Пешеход переходил проезжую часть слева направо с точки обзора для водителя. Потерпевший получил перелом левой стопы, ему назначено амбулаторное лечение.

Детали ДТП выясняются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.