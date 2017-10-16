Интимный бизнес во Владивостоке обернулся судом

Преступная деятельность была пресечена в августе 2015 года

Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке перед судом предстанут участники преступной группировки, организовавшие притон для занятия проституцией, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Четверо жителей Владивостока обвиняются в совершении преступлений против общественной нравственности. По данному факту были возбуждены уголовные дела по статьям «Деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, а равно содержание притонов для занятия проституцией, совершенные организованной группой» и «Вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой».

По версии следствия, в 2014 году местная жительница, в целях улучшения своего материального положения, создала преступную группу для организации занятия проституцией, куда вовлекла своего брата, выполнявшего функции по подбору персонала и хозяйственному обеспечению притонов, бывшего сотрудника органов внутренних дел для оказания физической защиты теневого бизнеса и представителя криминальных структур города.

Для размещения офисов фирм досуга и притонов ею были арендованы пять жилых помещений, расположенных в г.Владивостоке. С целью вовлечения лиц в занятие проституцией она разместила объявления о предоставлении женщинам и мужчинам высокооплачиваемой работы. Деятельность фирм досуга конспирировались под клининговые работы, предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства и др.

За оказание сексуальных услуг был установлен тариф от 2 тыс. до 5 тыс. рублей за час, из которых половина выплачивались лицу, оказывающему систематические платные сексуальные услуги, остальными денежными средствами фигурантка распоряжалась сама.

Участники организованной группы создали все необходимые материально-бытовые условия для лиц, вовлеченных в занятие проституцией, предоставляли им необходимые предметы домашнего обихода, обеспечивали покровительство незаконному бизнесу.

Фигуранты также привлекали к совершению преступлений других лиц (уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство) в качестве «диспетчеров» и «водителей-сутенеров».

Преступная деятельность организованной группы пресечена сотрудниками УМВД России по Приморскому краю в августе 2015 года, тогда же ее участники были задержаны.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.