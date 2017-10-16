За пьяную езду накажут еще 76 владивостокских водителей

Всего за неделю зарегистрировано более 2,2 тысячи нарушений ПДД

Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

За минувшую неделю во Владивостоке инспекторы ДПС составили протоколы в отношении 76 пьяных водителей, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Всего в приморской столице за минувшую семидневку было зарегистрировано 2 273 различных нарушения ПДД.

В 518 случаях нарушения ПДД привели к авариям. Зарегистрировано 277 ДТП с материальным ущербом. В 78 случаях участники столкновений составили европротоколы. В 19 авариях пострадали 29 человек.

Правила дорожного движения нарушили 65 водителей автобусов, 13 водителей грузовиков, 49 таксистов и 457 пешеходов.

Среди водителей личных автомобилей "популярным" нарушением ПДД оказалось не предоставление преимущества пешеходам (486). Детей при перевозке не пристегнули 115 авто-родителей. Протоколов по фактам выезда на "встречку" было составлено 11. "Вручную" инспекторы ГАИ выловили на дорогах приморской столицы 111 нарушителей скоростного режима.

Что касается протоколов по тонировке, их было составлено 68. По фактам нарушения правил парковки было составлено 417 протоколов. На штраф-стоянку доставлено 342 ТС.

На дорогах Владивостока был задержан 21 злостный неплательщик штрафов; составлены протоколы по статье 20.25 КоАП РФ.