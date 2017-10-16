Когда можно сходить во Владивостокский цирк?

Приемка отрестраврированного здания запланирована на 30 октября

Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

Накануне стало известно, что первое представление в отреставрированном здании Владивостокского цирка запланировано на 23 декабря текущего года. Сейчас в цирке практически завершены все ремонтные работы. Представителям строительных организаций необходимо сдать объект до 30 октября. Об этом рассказал врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко в ходе совещания по вопросам завершения строительства ряда знаковых для края объектов, сообщает РИА VladNews.

Напомним, в минувшие выходные Андрей Тарасенко посетил знаменитые недострои Владивостока, в число которых вошло и здание Владивостокского цирка. Врио губернатора края порадовало состояние цирка. Он сообщил, что все строительные работы необходимо завершить до 30 октября и сдать объект.

Стоит отметить, что здание цирка принадлежит компании "Росгосцикр", однако в ходе проверки Андрей Тарасенко сообщил, что финансовые средства на строительство поступали из бюджета региона. Поэтому необходимо перевести объект в собственность краевой администрации. По этому вопросу на этой неделе уже запланирована встреча врио главы региона с директором "Росгорцирка" Дмитрием Ивановым.

Сейчас в социальных сетях уже размещены фотографии отреставрированного Владивстокского цирка, которыми восхищены жители и гости города. Однако многие пользователи социальных сетей уверены, что такие ослепительно-белые интерьеры ненадолго сохранят свежесть и белоснежность.