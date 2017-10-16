Серьезная авария произошла на острове Русский

Во Владивостоке произошло серьезное ДТП, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Инцидент случился на острове Русский, в районе поворота на вертодром. Там по неизвестным пока причинам столкнулись два автомобиля: Toyota Mark II и Toyota Cami. Судя по всем, один из водителей не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с предшествующим ему транспортным средством. В результате удара автомобиль марки Toyota Mark II получил серьезные механические повреждения. Информация о пострадавших уточняется.
Все обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.
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