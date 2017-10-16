Пьяный водитель влетел в большегруз в Приморье

Сегодня, 16 октября, на трассе в Приморье произошло лобовое столкновение, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Транспортное происшествие произошло в районе поселка Краскино-2.
По предварительным данным, водитель, находясь в алкогольном опьянении, управлял автомобилем марки Toyota Corona, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с большегрузом.
В результате столкновения водитель легковушки был госпитализирован.
В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются.
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