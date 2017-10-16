Пьяный водитель влетел в большегруз в Приморье

В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются

Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 16 октября, на трассе в Приморье произошло лобовое столкновение, сообщает РИА VladNews со ссылкой на

Транспортное происшествие произошло в районе поселка Краскино-2.

По предварительным данным, водитель, находясь в алкогольном опьянении, управлял автомобилем марки Toyota Corona, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с большегрузом.

В результате столкновения водитель легковушки был госпитализирован.

В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются.

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