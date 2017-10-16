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Общество

Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов из 50 стран прибыли в Приморье

Владивосток — один из 15 городов, который принимает ВФМС
Фото: ДВФУ Фото: ДВФУ
Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

Накануне ДВФУ принял участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Во Владивосток прибыли 100 зарубежных гостей из 50 стран и 100 молодых лидеров со всего Дальнего Востока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВФУ.

Площадки фестиваля молодежи и студентов в регионах призваны ближе познакомить участников с Россией. Владивосток — один из 15 городов, который принимает ВФМС. Для делегатов подготовили насыщенную программу, но больше всего времени они проведут в ДВФУ.

В ДВФУ для участников фестиваля подготовили несколько дискуссионных площадок. Вместе с ведущими учеными молодежь обсуждала будущее Арктики, влияние нанотехнологий, развитие медиа, глобальные изменения климата, политику России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Гости познакомились с лабораториями Инженерной школы, Школы биомедицины и Школы естественных наук, побывали в Учебной телестудии, а для всех желающих волонтеры провели экскурсии по кампусу.

Участники ВФМС преодолели большой путь, чтобы приехать во Владивосток. Несмотря на усталость, они с радостью общаются и делятся впечатлениями о городе, университете и фестивале.

«Владивосток такой колоритный и атмосферный город! Я была здесь прежде и проезжала мимо ДВФУ. Тогда я загадала желание оказаться здесь вновь, и мечта сбылась, — рассказала ведущий специалист комитета по делам молодежи г. Тынды Анастасия Григорьева. — Масштабы кампуса поражают! ДВФУ — действительно, один из самых больших вузов страны».

«Здесь очень круто! Все общаются, хотя приехали из разных стран. Я выбрала Владивосток, потому что мои знакомые говорили, что сюда никак не добраться — очень далеко, и фестиваль для меня стал шансом побывать здесь, — поделилась Мариам Йосри Макрам Камель (Египет). — Это настоящее чудо, что, будучи студенткой, я могу участвовать во всемирном событии. Я уже успела познакомиться с делегатами из Казахстана, Индии, Испании, Италии. И это только за первый день!»

«Я выбрала Владивосток, ничего не зная об этом городе. Только знала, что это другая часть России — на другом конце континента. Мне пришлось очень долго добираться сюда, но это того стоило! Я думаю, студентам, которые учатся в ДВФУ, очень повезло. Кампус похож на отдельный город, каждый день можно смотреть на море, и это просто потрясающе», — призналась Алисия Олмо (Испания).

16 октября участники встретятся с иностранными студентами ДВФУ. Знакомство пройдет в формате Дней межнационального студенческого единства: яркий праздник культур откроет парад народов, а после начнут работать интерактивные площадки, посвященные традициям России. Ведущими станут сами студенты ДВФУ, которые за время обучения прониклись атмосферой страны и готовы рассказать о ней другим. Русские танцы, ремесло, национальную кухню — все это представят иностранцы.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в Сочи с 15 по 22 октября. Праздник объединяет молодых лидеров в науке, творчестве, спорте, педагогике, IT, политике. 

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