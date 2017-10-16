Во Владивостоке на выходных в авариях пострадали 10 человек

Всего ГИБДД города зарегистрировала 110 ДТП различной степени тяжести

Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке на выходных произошло 110 аварий; зарегистрировано 51 ДТП с материальным ущербом, составлено 18 европротоколов, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. В четырех ДТП пострадали 10 человек.

Всего ГАИ приморской столицы за уик-енд зарегистрировала 695 нарушений ПДД. Среди самых распространенных - переход дороги в неположенном месте (93), не предоставление автомобилистами преимущества пешеходам (172) и перевозка детей вне норм ПДД (54). Также актуальными нарушениями оказались пьяное вождение (10) и поездка на авто с тонированными не по ГОСТу стеклами (12).

Инспекторы ДПС остановили 58 любителей "погонять" по Владивостоку. Составлено 126 протоколов по фактам нарушения правил парковки. На штраф-стоянку доставлено 121 транспортное средство.

ПДД нарушили 10 водителей автобусов и 9 таксистов.