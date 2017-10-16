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Приморью нужна лаборатория по исследованию качества мёда на уровне международных стандартов

Собраться вместе за круглым столом медовиков заставил злободневный вопрос
Фото: Приморская сельскохозяйственная академия Фото: Приморская сельскохозяйственная академия
Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

Приморские пчеловоды и экспортеры меда приняли участие в совещании под председательством ректора Приморской государственной сельскохозяйственной академии Андрея Комина. Собраться вместе за круглым столом медовиков заставил злободневный вопрос – проблема с лабораторными исследованиями качества мёда. Из-за их несоответствия международным стандартам приморский мед не может пробиться на иностранные рынки, сообщает РИА VladNews.

Приморский мед – товар с огромным экспортным потенциалом, однако реальный объем вывоза пока не велик. И не потому, что спроса за рубежом нет. Совсем наоборот – в странах Юго-Восточной Азии российский, а в частности Приморский мед очень ценят и готовы покупать очень большими партиями.

Но при организации экспорта меда возникает другая сложность – стандарты качества меда в России и основных странах-импортерах, которыми являются Китай и Япония, сильно отличаются. Но это еще полбеды. Сделать продукт, соответствующий требованиям страны ввоза, возможно. Проблема возникает на этапе анализа качества меда. В Приморском крае, да и вообще к востоку от Урала нет лаборатории, которая могла бы делать испытания на уровне международных стандартов.

«Наши лаборатории делают анализы меда по внутрироссийским нормам и правилам. У нас одни стандарты, под которые подстроен весь процесс исследования, реагенты, оборудование, а за рубежом совсем другие. Китайцам, японцам или корейцам заключения наших лабораторий совершенно не подходят. Вследствие этого экспортеры сталкиваются с проблемами на таможне иностранного государства», - рассказывает генеральный директор группы компаний «Байкал» и основной инвестор цеха по переработки меда «Приморские Пасеки» Николай Токуренов.

Производители и экспортеры меда предлагают создать в Приморском крае лабораторию по исследованию качества продуктов пчеловодства, ориентированную на стандарты качества стран-импортеров.

«Развитие экспорта сегодня входит в число государственных приоритетов, на поддержку экспорта выделяются средства из бюджета государства. Но как осваивать эти средства, что конкретно делать, ни сами экспортёры, ни государственные структуры, отвечающие за этот вопрос, не всегда четко понимают. А здесь есть очень конкретный запрос. В нашей отрасли сегодня лучшей поддержкой будут инвестиции в создание лаборатории», - комментирует Николай Токуренов.

Как отмечают экспортеры, путь приморского меда на рынки стран Юго-восточной Азии не прост, и сегодня он уже на три четверти пройден. За последние два года удалось решить очень много вопросов, найти партнеров, разобраться со сложнейшими вопросами продвижения на зарубежных рынках.

«Когда мы два года назад впервые столкнулись с задачей по экспорту меда, мы были практически первопроходцами – прорабатывали вопросы получения разрешений, таможенного оформления, логистики практически с нуля. Наработали огромный опыт. В итоге сами открыли завод по производству и фасовке меда «Приморские пасеки», поскольку отсутствие аккредитованных цехов по фасовке также было сдерживающим фактором для экспорта. Сегодня такой проблемы во Владивостоке уже нет. Мы аккредитованы Роспотребнадзором, сертифицированы по ХАССП, у нас самое современное европейское оборудование, мы производим собственный продукт, а также оказываем услуги по фасовке меда и подготовке полного пакета документов для экспорта. Теперь дело осталось только за качественными лабораторными исследованиями», - отмечает руководитель завода «Приморские пасеки».

Итогом встречи стало создание рабочей группы во главе с ректором ПГСХА Андреем Коминым, которая подготовит проект создания лаборатории на базе ПГСХА. В конце октября проект планируется представить начальнику департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края.

По вопросам переработки и экспорта мёда в страны АТР: http://prim-paseki.ru/

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