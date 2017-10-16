В Приморье пропал мужчина

Поиски, проводимые полицией, результата не дали

Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

В Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение полиции с просьбой об оказании помощи в поиске гражданина 1979 года рождения, который 1 октября выехал в лесной массив в районе распадка «Тигровый» в Кавалеровском муниципальном районе, и до настоящего времени его местонахождение не известно, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Поиски, проводимые полицией, результата не дали.

13 октября для оказания помощи полицейским в поиске убыла поисковая группа ДВРПСО в составе шести человек.

Поисковые мероприятия проводились с 12.00 до 18.00 в районе распадка «Тигровый», но результата не дали. Поиски будут продолжены после определения и уточнения района поиска.

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