Три человека пострадали в аварии во Владивостоке

Самую серьезную травму получил виновник столкновения

Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

Три человека пострадали в аварии, произошедшей накануне около 23:30 в районе дома №16 по Океанскому проспекту во Владивостоке. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщили в пресс-службе ГИБДД города.

Известно, что 27-летний мужчина за рулем Toyota Allion не уступил дорогу Toyota Curren, которая двигалась под управлением 21-летней девушки. В результате этого автомобиль молодого человека после столкновения с Curren столкнулся также с Honda Fit, за рулем которого был 35-летний мужчина.

В результате пострадали автолюбительница из Toyota Curren и ее сверстница-пассажирка (у первой - травма правой руки, а у второй - ушиб грудной клетки). Водитель Allion получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Всем пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

Детали ДТП выясняются.

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