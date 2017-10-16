Охранник устроил самосуд над воришкой в косметическом магазине во Владивостоке

В минувшие выходные охранник в одном из косметических магазинов Владивостока устроил самосуд над вором, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_vl.
Инцидент произошел на Проспекте 100-лет Владивостоку. Охранник косметического магазина задержал мужчину, который попался на воровстве. Однако, решив не вызывать сотрудников полиции, охранник устроил самосуд.
Воришку отвели в подсобное помещение, где мужчина нерусской внешности начал "распускать руки". В итоге охранник и вовсе начал требовать, чтобы задержанный доставал все, что у него имеется в карманах, в том числе и деньги.
Чем завершился данный конфликт, в настоящее время неизвестно.
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