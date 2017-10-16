За сутки в Приморье потушили 11 пожаров

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

За прошедшие сутки на территории Приморского края произошло 11 пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. На тушении было задействовано 70 человек личного состава и 53 единиц техники.

По состоянию на семь часов утра выявлено шесть термических аномалий в пяти муниципальных образованиях: в Кавалеровском муниципальном районе – 1, в Лазовском муниципальном районе – 1, в Михайловском муниципальном районе – 1, в Ольгинском муниципальном районе – 1, в Тернейском муниципальном районе – 1. Проверяются.

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