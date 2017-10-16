Стали известны подробности аварии на Лесной во Владивостоке

Все четыре человека, пострадавших в ДТП, получили сотрясения мозга

Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

Стали известны подробности аварии, произошедшей утром в воскресенье, 15 октября, на улице Лесной во Владивостоке. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, в 08:15 в районе дома №12 по улице Лесной автомобилист за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser 200, направляясь со стороны проспекта 100 лет Владивостоку в сторону улицы Русской, выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Highlander.

Все четыре человека, пострадавших в ДТП, получили сотрясения мозга; трое пострадавших - это взрослые 1987 года рождения, а четвертый - 5-летний мальчик.

Двое мужчин из Land Cruiser отправлены на амбулаторное лечение, а женщина за рулем Highlander и ребенок-пассажир ее автомобиля были госпитализированы в ВКБ №2.

Детали ДТП выясняются.

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