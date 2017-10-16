Массовое ДТП произошло во Владивостоке

В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются

Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

Минувшей ночью во Владивостоке произошло массовое ДТП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_vl.

Транспортное происшествие произошло в районе улицы Котельникова, 13.

По предварительным данным, автомобили Honda Insight и Nissan Caravan двигались со стороны улицы Баляева, водитель иномарки Honda включил поворотник и собирался повернуть в сторону гостиницы «Гранит». Однако водитель микроавтобуса не заметил сигнал «гибрида», в результате чего произошло столкновение иномарок.

Микроавтобус врезался в заднюю часть автомобиля Honda, который от удара отбросило на встречную полосу движения, где он совершил столкновение с автомобилем Nissan March.

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