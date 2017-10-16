К середине недели в Приморье потеплеет

Температурный фон повысится на 1–3 градуса.

Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

Первую половину текущей недели существенных изменений в синоптической ситуации не произойдёт, погодные условия над Приморьем будет формировать гребень континентального антициклона, осадки маловероятны, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

В ночь на понедельник, 16 октября, в поле повышенного давления и отсутствии облаков воздух интенсивно выхолаживался. На большей части края ожидаются отрицательные температуры, 0…−5 °C, в горных районах до −11 °C, лишь на побережье местами сохранятся очаги тепла, до 6 °C. Первый рабочий день также будет прохладным, +3…+15 °C.

Ночь на вторник, 17 октября, останется холодной, а днём направление воздушных потоков с северо-западных поменяется на западное, юго-западное. На юг Дальнего Востока станет поступать более тёплая воздушная масса, и температурный фон в Приморье к середине недели повысится на 4–6 градусов. Во Владивостоке осадков не ожидается.

К середине недели температурный фон повысится на 1–3 градуса.