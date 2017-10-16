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Во Владивостоке из-за пожара на мусорке едва не сгорел автомобиль

Припаркованную рядом с баками машину спасли соседи
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

В воскресенье, 15 октября, около 20 часов в районе дома по улице Нейбута 24 во Владивостоке горели мусорные баки. Причины возгорания неизвестны. Как сообщает корреспондент РИА VladNews, владелец автомобиля, который так опрометчиво припарковал свой автотранспорт возле мусорки, будет крайне неприятно удивлен её состоянием. От сильного жара пластиковые части автомобиля потрескались и оплавились. 

Неравнодушные жители соседних домов спасли машину от полного выгорания. Молодые люди совместными усилиями отодвинули авто от полыхающей мусорки. Прибывшие пожарники потушили возгорание.

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