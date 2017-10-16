Доллар поднимется до 62 рублей 10:13, 16 октября Доллар поднимется до 62 рублей
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Политика и экономика

Доллар поднимется до 62 рублей

Курс валют на 16 октября
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 57,61 рубля, а евро- 68,14 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора.Эксперты уже начинают высказывать свои мнения о том, какой курс валют ожидает россиян к концу текущего года. Так, бывший министра финансов,а ныне Глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин полагает, что доллар поднимется выше 60 рублей уже к концу 2017 года. Однако некоторые аналитики называют уже точную цифру стоимости американской валюты- 62 рублей к началу декабря текущего года.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Дальневосточном банке за 57,80 рубля, а продать валюту выгодно в ББР Банке за 57.05 рубля за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Оперкассе на Фокина,18 за 68,49 рубля, а продать валюту выгодно в Примсоцбанке за 67.50 рубля за один евро.

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