Необычное бракосочетание вызвало бурю эмоций у приморцев

Коридор из мотоциклов выстроился для молодых

Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

Жители Приморья обсуждают "байкерскую" свадьбу в социальных сетях, сообщает РИА VladNews со ссылкой на блог Марка Чернослива.

На минувших выходных в Уссурийске прошло необычное бракосочетание. Возле здания ЗАГСа выстроился длинный "коридор" из мотоциклов, каждый бакй был украшен букетом. Жених выносил невесту на руках под рев моторов. Видео с необычной свадьбы попало в интернет и взбудоражило всю общественность Приморья.

"Было очень красиво и необычно! Ребята зажгли на весь квартал!))))", - сообщают очевидцы.

"Очень красиво, романтично и брутально одновременно!!!! Браво! Молодым совет да любовь на долгие годы!!!!!", - комментируют пользователи Instagram.

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