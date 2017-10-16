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Происшествия

Во Владивостоке полицейская собака нашла пропавшего малолетнего ребенка

Мать мальчика привлечена к административной ответственности
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратилась жительница Владивостока, которая сообщила о пропаже ребенка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и инспектор-кинолог со служебной собакой.

Было установлено, что женщина со своим семилетним сыном зашла в кафе. Через некоторое время ребенок вышел на улицу без сопровождения взрослых. Спустя несколько минут мать вышла вслед за сыном, но не обнаружила его на месте. Женщина попыталась самостоятельно разыскать ребенка, но поиски результатов не дали. Она обратилась с заявлением об исчезновении сына в полицию. Полицейские незамедлительно организовали мероприятия, направленные на поиск мальчика.

Для проработки следа пропавшего ребенка сотрудники полиции применили служебную собаку. Немецкая овчарка уверенно вывела полицейских к дому, где проживает семья несовершеннолетнего. После она вернулась обратно к кафе, и оттуда проследовала до супермаркета по улице Шилкинская, где и находился ребенок.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели со школьником воспитательную беседу. Мать привлекли к административной ответственности. Данное правонарушение влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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