В Спасске-Дальнем сгорела квартира

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу города Спасск-Дальний, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Звонивший сообщил о пожаре в квартире дома, расположенной на улице Красногвардейская.

Оперативно прибыв по сигналу тревоги, огнеборцы приступили к тушению. В помещении наблюдалось задымление, поэтому было приято решение задействовать звено газодымозащитной службы. В ходе проведённой разведки был установлен очаг возгорания. Горели мебель, постельные принадлежности и пол.

Общая площадь возгорания составила 14кв. м. Тушили пожар 10 человек личного состава и 3 единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал.

Предположительно, причиной пожара стало курение в постели.

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