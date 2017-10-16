Пассажирка остановила конфликт между водителями автобусов во Владивостоке

Мужчины не поделили место на остановке

Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

В минувшее воскресенье во Владивостоке водители двух пассажирских автобусов устроили драку на остановке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_vl.

Инцидент произошел в районе улицы Светланская. Не поделив место на остановке, мужчины устроили драку. По мнению одного из водителей, второй долгое время ожидал пассажиров на остановке общественного транспорта, в результате чего стал помехой для других автобусов.

Конфликт предотвратила одна из пассажирок, которая сказала, что если мужчины не прекратят конфликт, то она вызовет полицию, а водители могут лишить лицензии.

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