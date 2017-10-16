Два человека пострадали в массовом ночном ДТП во Владивостоке

В настоящее время все подробности устанавливаются

Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке ночью произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали два человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_vl.

Транспортное происшествие произошло на перекрестке в районе ТЦ «Изумруд». По предварительным данным, девушка за рулем автомобиля Toyota Celica со стороны центральной площади. Перед ней со стороны улицы Семеновской появился Toyota Allion, водитель которого выезжая из под знака "Уступи дорогу", не убедился в безопасности маневра, чем и спровоцировал мощное столкновение транспортных средств. В результате столкновения Celica развернуло, а у Allion заклинило педаль газа, и он рванул дальше по встречной полосе, где столкнулся с Honda Fit, после чего остановился.

В результате столкновения пострадали два человека: автоледи и водитель иномарки Allion. Девушка была госпитализирована.

В настоящее время все подробности устанавливаются.

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