Во Владивостоке сегодня без осадков, +13°С

В крае местами небольшие осадки

Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 16 октября, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае переменная облачность, местами небольшие осадки. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +3...+15°C, сообщает Примпогода.



Во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +11…+13°С. Температура воды в Амурском заливе +10°C.



В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +12…+14 °С.



В Находке переменная облачность, утром небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +11...+13°C