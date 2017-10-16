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Общество

Во Владивостоке сегодня без осадков, +13°С

В крае местами небольшие осадки
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 16 октября, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае переменная облачность, местами небольшие осадки. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +3...+15°C, сообщает Примпогода. 


Во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +11…+13°С. Температура воды в Амурском заливе +10°C.

В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +12…+14 °С.

В Находке переменная облачность, утром небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +11...+13°C

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