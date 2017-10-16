Отсутствие высшего образование и лишний вес сокращают жизнь, - ученые

В новом генетическом исследовании приняли участие более полумиллиона человек

Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

Генетическое исследование с участием 606 059 человек выявило факторы, чаще всего сокращающие ожидаемую продолжительность жизни, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Ученые из Эдинбургского университета проанализировали данные генетических исследований с участием 606 059 человек и сравнили продолжительность жизни их родителей. Эту информацию сопоставили с данными об образе жизни участников исследований.

Целью работы было установить, в какой мере определенные гены способны влиять на ожидаемую продолжительность жизни.

Материалом для работы стали данные 25 популяционных исследований, проведенных в Европе, Северной Америке и Австралии. В их числе было продолжительное исследование UK Biobank, в нем участвовали около 500 000 британских добровольцев в возрасте от 40 до 69 лет. Сопоставив все данные, ученые выявили несколько участков ДНК, тесно связанных с продолжительностью жизни. Исследователи отметили влияние генов HLA-DQA1/DRB1 и LPA. Однако срок, связанный с прямым влиянием этих генов, оказался небольшим: от шести до восьми месяцев.

Особенности образа жизни отразились на выживании сильнее. Комментирует один из авторов работы Питер Джоши (Peter Joshi): «В ходе исследования мы оценили причинно-следственную связь между привычками и продолжительностью жизни. Мы обнаружили, что в среднем, выкуривая пачку сигарет в день, человек сокращает свою жизнь на семь лет, а потеря одного килограмма лишнего веса может увеличить срок жизни на два месяца».

По оценке авторов работы, курение наносит организму наибольший вред, однако этот эффект обратим, если бросить вредную привычку. Негативно отражается на ожидаемом сроке жизни и ожирение, поскольку избыток массы тела связан со многими заболеваниями, включая диабет. «Удлинить» срок жизни может высшее образование: год, проведенный в университете, увеличивал ожидаемую продолжительность жизни в среднем на 11 месяцев.