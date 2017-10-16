Гороскоп на 16 октября

Отличное время для принятия любых решений

Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

Сегодняшний гороскоп, в отличие от вчерашнего, обещает отличное время для принятия любых решений, в том числе и самых непростых, сообщает РИА VladNews со ссылкой на 1001Гороскоп. Звезды наделяют такими качествами, как рассудительность, умение просчитывать ситуацию, договариваться с партнерами и находить компромисс, а также, в случае необходимости, принимать решительные меры. День прекрасно подходит для ведения бизнеса, любых самостоятельных проектов и шагов, а также для деловых и личных переговоров. Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, или спорные вопросы, которые нужно с кем-то обсудить, то действуйте! День открывает вам все возможности для того, чтобы добиться успеха.

Ситуация может потребовать от Овна поддержать кого-то из окружающих, оказать помощь, выслушать или дать совет. Более того, Овен и сам будет настроен альтруистически, так что даже если к нему не обратятся за помощью, он способен сам ее предложить. День наделяет Овна желанием заботиться, защищать и опекать, делая его отличным слушателем и психоаналитиком. Единственное «но»: в любви забота Овна может проявляться слишком уж активно. Старайтесь, чтобы она не превратилась в навязчивость.

Телец будет не прочь покомандовать окружающими! Впрочем, чаще всего окружающие будут только «за». День наделяет Тельца уверенностью в себе и харизмой, позволяя проявлять лидерские качества и даже чуть-чуть манипулировать людьми. Благодаря этому, Тельцу будет нетрудно продвинуть свою идею, организовать любой процесс, убедить в своей правоте. Это хороший день для того, чтобы покорить чье-то сердце или продвинуться в карьере.

Звезды гороскопа советуют Близнецам посвятить этот день общению поколений. Родители, дети, внуки – чем больше близких людей соберется вместе, тем лучше! В кругу родных Близнецов ждет не только искренняя теплота общения, но и счастливые шансы судьбы: возможно, именно в этот день Близнецы получат неожиданную помощь или предложение от своих близких. Если же Близнецы не могли решиться завести доверительный разговор, сегодня самое время все обсудить в непринужденной и душевной семейной обстановке.

День наделяет Рака немалым зарядом бодрости, энергии и сил. Возможно, встав с кровати, он этого и не почувствует, но достаточно ему выпить чашку кофе и принять контрастный душ, как жизнь заиграет яркими красками! Звезды гороскопа советуют Раку уделить время закалке и нагрузкам на свой организм. Порадуйте себя пробежкой, занятием фитнесом или походом в бассейн. А заодно – таким тонизирующим видом спорта, как стрельба глазами в адрес лиц противоположного пола.

День обещает порадовать Льва приятными сюрпризами. Во всем, за что бы он ни взялся, удача обещает быть на его стороне, особенно в том, что связано с любовными делами и финансами. Вполне вероятно, день порадует его хорошей прибылью, удачной покупкой, подарком или романтической встречей. Чтобы проверить это, Льву достаточно не сидеть в четырех стенах: знакомьтесь, влюбляйтесь, назначайте свидание, занимайтесь бизнесом и шоппингом!

В Деве проснутся лидерские задатки! День наделяет ее способностью быстро принимать решения, брать за них ответственность и организовывать окружающих для того, чтобы претворять эти решения в жизнь. Все это будет удаваться Деве без особого труда: окружающие охотно поддержат ее во всех начинаниях. Так что звезды гороскопа советуют Деве смело брать инициативу в свои руки - ведь если не она, то кто же?

Весам необходимо держать дистанцию с окружающими, не позволяя сесть себе на шею. Звезды гороскопа предупреждают их о том, что кто-то может беззастенчиво пытаться манипулировать Весами в своих интересах или же обременять их бесконечными просьбами. Такой уж это день, что Весы своей уступчивостью будут буквально провоцировать в людях эксплуататорские замашки! Так что придется им либо провести этот день подальше от всех, либо упорно отбиваться от навязчивых просителей.

Скорпион будет тонко чувствовать все, что вокруг, в первую очередь – людей, которые находятся с ним рядом. Для него не составит труда представить себя на месте собеседника, посмотрев на мир с его колокольни. Благодаря этому, Скорпион будет прекрасным слушателем и не менее прекрасным рассказчиком. День наделяет его развитой интуицией, творческими способностями и буйной фантазией. А вот логические выводы и расчеты будут даваться Скорпиону с огромным с трудом.

Гороскоп предвещает Стрельцу неплохой день, когда он будет склонен смотреть на жизнь философски. Что ж, иногда это единственно правильный подход к вещам, которые не можешь изменить. Даже если не все у Стрельца будет складываться гладко, его невозмутимость и чувство юмора помогут ему не драматизировать ситуацию или даже повернуть ее в свою пользу. При этом, что бы ни произошло, поколебать спокойствие Стрельца будет трудно.

Общение и информация необходимы Козерогу как воздух! Чем больше вокруг него людей, тем лучше, причем не так уж важно, друзья это, коллеги или посторонние: Козерог со всеми найдет общий язык. Благодаря своей коммуникабельности, у Козерога есть шанс завести интересное или полезное знакомство, новое хобби, стать обладателем нужной информации. Другими словами, гороскоп склоняет его сочетать приятное с полезным, в полном соответствии с поговоркой: «Общение работает на тех, кто работает на него».

Гороскоп склоняет Водолея манипулировать людьми, впрочем, окружающие и сами будут охотно плясать под его дудку. Причем Водолей будет убежден, что проделывает это не ради личной выгоды, а ради общих целей – к примеру, для работы или на благо семьи. Чтобы добиться желаемого, Водолей может использовать не только свой дар убеждения, но и свои связи, слухи и другие тайные рычаги – все это поможет ему добиться результатов. Главное, чтобы игра в «серого кардинала» не велась слишком уж всерьез.

Рыбы имеют шанс прочувствовать на себе справедливость поговорки: «Все хорошо в меру»! День склоняет их к умеренности во всем – в делах, в поступках, в еде, в разговорах, в любви. В любых вопросах, которые Рыбы будут решать, им стоит выбрать золотую середину, ну а если вопрос спорный – поискать компромисс. Только тогда результат их не разочарует. Если же Рыбы начнут рубить с плеча, то рискуют, что от их проектов и планов останутся только мелкие щепки.