МЧС: Поиски приморца на севере края возобновят после уточнения района пропажи

С 1 октября местонахождение мужчины неизвестно

Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

11 октября в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение полиции с просьбой об оказании помощи в поиске гражданина 1979 года рождения, который 1 октября выехал в лесной массив в районе распадка «Тигровый» в Кавалеровском муниципальном районе и до настоящего времени его местонахождение не известно. Поиски, проводимые полицией, результата не дали, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС Приморья.

13 октября в 09.30 (хбр.) для оказания помощи полицейским в поиске убыла поисковая группа ДВРПСО в составе 6 человек.

Поисковые мероприятия проводились с 12.00 до 18.00 (хбр.) в районе распадка «Тигровый», но результата не дали. Поиски будут продолжены после определения и уточнения района поиска.