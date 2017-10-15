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В Приморье обезвредили осколочно-фугасную бомбу в поле под Уссурийском

Опасный предмет пролежал более недели в оцеплении
Фото: МЧС Приморского края Фото: МЧС Приморского края
Владивосток, воскресенье, 15 октября , РИА Vladnews.

14 октября между станцией Воздвиженка и селом Степное Уссурийского района проводились работы по уничтожению найденной авиационной бомбы. В ликвидации боеприпаса была задействована спасательная группа проведения пиротехнических и взрывных работ Амурского спасательного центра МЧС России в составе трёх человек под руководством начальника Сергея Солопова, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС Приморья.

Для уничтожения авиабомбы использовался накладной заряд тротила, который вызвал детонацию боеприпаса. Все мероприятия прошли в штатном режиме, снаряд успешно ликвидирован.

6 октября в 08.00 (хбр.) в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение об обнаружении в районе станции Воздвиженка подозрительного предмета, похожего на авиабомбу.

Для классификации предмета на место убыли военнослужащие. Место обнаружения было оцеплено, выставлен наряд полиции.

Местные жители были оповещены об обнаружении подозрительного предмета и предупреждены о соблюдении мер безопасности.

Найденный предмет был осмотрен и классифицирован как осколочно-фугасная авиабомба.

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