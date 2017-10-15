МЧС: В субботнем пожаре во Владивостоке спасли 19 человек

С огнем боролись 16 человек личного состава

Владивосток, воскресенье, 15 октября , РИА Vladnews.

14 сентября (в 07:07) в пожарно-спасательную службу города Владивосток поступило сообщение о пожаре в квартире жилого дома, расположенного на улице Чапаева, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС края.

Уже через 3 минуты по указанному адресу на место происшествия прибыли первые расчёты огреборцев и приступили к тушению. В связи с сильным задымлением внутри помещения было принято решение задействовать звенья газодымозащитной службы. В ходе разведки был установлен очаг возгорания. Брандмейстеры установили, что в цокольном помещении горят хозяйственный ящик, покрышки и обшивка двери. Из задымлённого и горящего здания пожарные спасли 19 человек, выведя на улицу при помощи спасательных устройств. Двое были переданы пожарными врачам скорой медицинской помощи.

В 07:38 пожар был локализован, а в 09:02 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 5 кв. м. С огнём боролись 16 человек личного состава и 4 единицы техники.