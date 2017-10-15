Моряки России и Японии сошлись в спортивных битвах во Владивостоке

Неофициальный визит отряда кораблей МССО Японии в Приморье продолжается

Владивосток, воскресенье, 15 октября , РИА Vladnews.

В рамках неофициального визита отряда кораблей МССО Японии в столицу Приморья моряки двух стран провели спортивные соревнования по футболу, волейболу и настольному теннису, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

В мероприятиях, организованных Спортивным комитетом Тихоокеанского флота участвовали более 200 спортсменов - военнослужащих ТОФ и военнослужащих из состава отряда кораблей МССО Японии.

Во всех товарищеских встречах по футболу, волейболу и настольному теннису в упорной борьбе победили моряки-тихоокеанцы.

По завершению соревнований, участники команд были награждены грамотами и подарками от спортивного комитета Тихоокеанского флота, а капитаны команд обменялись памятными сувенирами.

Визит кораблей МССО Японии продлится пять дней. В этот период для экипажей спланированы обширная культурная программа и спортивные соревнования с моряками Тихоокеанского флота, состоится ряд протокольных мероприятий и совместных встреч. Ранее корабли МССО Японии заходили во Владивосток в 2014 году.