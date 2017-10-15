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Общество

Автопробег «дальневосточный гектар» стартовал в Восточном ВО

Первые встречи с личным составом прошли 12 октября на кораблях ТОФ
Фото: Виталий Берков, РИА VladNews Фото: Виталий Берков, РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 15 октября , РИА Vladnews.

На Дальнем Востоке стартовал автопробег «дальневосточный гектар»: представители Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) посетят крупнейшие воинские части, дислоцирующиеся на территории Дальневосточного федерального округа. Первые встречи с личным составом прошли 12 октября на кораблях Тихоокеанского флота, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Военнослужащим рассказали о программе «дальневосточный гектар». Специалисты АРЧК ДВ провели встречу с личным составом эскадренного миноносца «Быстрый» из состава сил Тихоокеанского флота. Служащим по контракту и призывникам продемонстрировали, как быстро и просто дистанционно оформить участок земли в любом регионе ДФО с помощью новейших технологий, рассказали о мерах господдержки и возможностях трудоустройства в дальневосточном регионе после окончания срока службы. По словам специалистов АРЧК ДВ, тема вызвала у слушателей живой интерес.

«Многие из присутствовавших на встрече уже не раз задумывались об участии в программе, некоторые уже оформили свои гектары. Активнее всего вопросы задавали дальневосточники, призывники с Сахалина и Магаданской области, в первую очередь, они касались строительства жилья на «дальневосточных гектарах», мер господдержки и пакетных решений, возможностей кооперации для совместного освоения земельных участков», - отметили в Агентстве.

Автопробег, организованный Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, пройдет по ключевым населенным пунктам Дальневосточного федерального округа, где расположены крупные военные части. В регионе проходят службу люди со всей страны, ключевая цель автопробега – показать им возможности современного этапа развития Дальнего Востока, отметили организаторы.

«Молодые люди, служащие здесь по призыву, контрактники после окончания службы могут остаться на Дальнем Востоке и найти себя в огромном поле возможностей, которые открывает сегодня регион. Фундаментом для этого может послужить программа «Дальневосточный гектар», дающая возможность жить и работать на своей земле. Наша задача, чтобы военнослужащие по окончании службы стали новыми жителями региона», - добавили в АРЧК ДВ.

Отметим, на сегодняшний день подано более 103 тысяч заявок на «дальневосточный гектар». Более 30,2 тысяч земельных участков уже отданы в пользование. Оформить земельный участок на Дальнем Востоке может любой гражданин России. Сделать это можно бесплатно, через интернет из любой точки мира с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать ход освоения. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.

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