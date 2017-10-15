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Россия

МВД внесло законопроект о жилье для полицейских-пенсионеров

Предполагается внесение изменений в ряд законодательных актов РФ
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 15 октября , РИА Vladnews.

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов МВД России размещено уведомление о подготовке проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – законопроект), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МВД Приморья.

В настоящее время жилищное обеспечение сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, граждан Российской Федерации, уволенных со службы в органах внутренних дел Российской Федерации (далее – сотрудники (пенсионеры) осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 247-ФЗ) путем предоставления единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения (далее – единовременная выплата) либо жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации по договору социального найма. Кроме того, в МВД России имеется практика предоставления жилых помещений в собственность.

Законопроектом предлагается преобразовать существующие в системе МВД России механизмы жилищного обеспечения сотрудников (пенсионеров).
Предметом правового регулирования законопроекта является:
- сохранение за сотрудниками (пенсионерами), состоящими на учете для получения единовременной выплаты, права на ее получение при самостоятельном приобретении жилых помещений путем заключения договора о залоге недвижимого имущества (договора об ипотеке);
- предоставление жилых помещений сотрудникам (пенсионерам), принятым до 1 марта 2005 года на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, с их согласия в населенных пунктах, расположенных по месту жительства в пределах территории субъекта Российской Федерации;
- предоставление сотрудникам (пенсионерам), принятым до 1 марта 2005 года на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, членам семьи сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в органах внутренних дел, инвалидам I и II групп, инвалидность которых наступила вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в органах внутренних дел, жилых помещений общей площадью, превышающей норму предоставления на 15 квадратных метров, с оплатой такого превышения общей площади жилого помещения за счет их собственных средств.

Принятие законопроекта создаст возможность обеспечения сотрудников (пенсионеров), принятых до 1 марта 2005 года на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, состоящих на учете в тех населенных пунктах, где строительство и приобретение жилых помещений в силу объективных причин не осуществляется, а также предоставлять имеющиеся в распоряжении МВД России жилые помещения, площадь которых превышает установленные стандартные нормы.

Кроме того, предлагается законодательно предоставить возможность сотрудникам (пенсионерам) органов внутренних дел брать ипотечные кредиты на приобретение за счет собственных средств жилого помещения с сохранением установленного законодательством Российской Федерации права на получение единовременной выплаты.

Принятие законопроекта не повлечет ухудшения социальных гарантий сотрудников (пенсионеров).

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